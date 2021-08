AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck is op zijn hoede: “Rakow is onze moeilijkste tegenstander tot nu toe”

AA Gent moet voorbij het Poolse Rakow Czestochowa om tot de winter in de Conference League te mogen spelen. “Dit wordt de zwaarste tegenstanders van de drie die we tot nu toe kregen”, zegt trainer Hein Vanhaezebrouck. “Als je Rubin Kazan kan uitschakelen, dan ben je een goeie ploeg. We gaan hier proberen een goed resultaat neer te zetten en het thuis af te maken. Ons kwalificeren voor de groepsfase is onze eerste doelstelling van het seizoen.”

Rakow speelde in de vier vorige voorrondeduels drie keer 0-0 gelijk. Kazan werd pas na verlengingen gewipt, het Litouwse Suduva na penalty’s. “Ze hebben bewezen dat je niet hoeft te scoren om door te gaan. Ze gaan niet plots de deur open zetten. Mispak u er niet aan. Het is geen ploeg zoals Riga die zich ingraaft en alles achterin dichthoudt. Ze zetten hoog druk en proberen ook een tegenstander in problemen te brengen. Het is geen ploeg die ervoor kiest de boel dicht te houden. Ik verwacht niet dat het weer twee keer 0-0 wordt.”

Malede of Depoitre?

Bruno, De Bruyn, Marreh en Owusu bleven geblesseerd thuis. Vraag is Yonas Malede honderd procent fit is om te starten, of Vanhaezebrouck toch nog eens zijn hoop stelt op Laurent Depoitre. Die viel de voorbije weken een paar keer goed in. “Ik ben daarover verheugd, na zijn moeilijke eerste helft op Valerenga. Velen stelden hem daar in vraag en hij heeft dat toen ook begrepen. Hij heeft die week heel goed getraind en het gaat de goede kant uit. Ik hoop dat het blijft duren. Dan kan hij een belangrijke pion worden voor ons.”