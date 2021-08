Marieke Blomme iets achter op schema om kust af te zwemmen

Marieke Blomme (40) ligt woensdagavond nog steeds op koers om als eerste vrouw de volledige Belgische kustlijn af te zwemmen. De Gentse sportcoach heeft wel een beperkte achterstand op haar voorziene schema. Rond 21 uur zwom ze tussen De Haan en Wenduine.

Woensdagochtend startte Marieke Blomme om 7.11 uur vanuit De Panne. Het was de bedoeling om na een tocht van 18 uur de Nederlandse grens te bereiken in Knokke-Heist. Daarmee zou ze sneller doen dan haar voorganger Matthieu Bonne in september 2020. De Bredenaar, bekend van het Eén-programma Kamp Waes, legde de 67 kilometer toen af in ruim 23 uur.

Foto: Inge Kinnet

Het idee voor de recordpoging ontstond tijdens de coronaperiode, toen alle wedstrijden en doelen wegvielen. Tegelijk is de recordpoging bedoeld om de aandacht te vestigen op gelijke kansen in de sport. De Belgian Coast Swim is een fundraiser voor: The Homestretch Foundation, een organisatie die gaat voor gelijke kansen voor vrouwen in sport, en Snowbility, een vzw die wintersporten mogelijk maakt voor mensen met een fysieke beperking. Elke donatie wordt integraal aan de vzw’s geschonken.

Gedurende de volledige tocht wordt Marieke bijgestaan door een begeleidingsboot. Vanop die boot zal om de twintig minuten eten en drinken worden aangegeven. Door de gunstige stroming lag Blomme woensdagmiddag voor op schema, maar de afgelopen uren stond de stroming in het nadeel. Momenteel heeft ze tussen De Haan en Wenduine de stroom opnieuw mee. “De vermoeidheid begint nu natuurlijk wel door te breken”, vertelt haar begeleider Geert Uytterhoeven. De Gentse ligt ongeveer anderhalf uur achter op schema. De aankomst wordt komende nacht dus tussen 1 en 2 uur verwacht.

