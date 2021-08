Bibliothecaris Paul speelde deze zomer babysit voor 140 kotplantjes van studenten UGent: “Jammer van die ene die van de vensterbank gevallen is”

Gent -

In de zomermaanden laten de studenten hun kot achter, met daarbij ook vaak de plantjes die zo ten dode opgeschreven zijn. Niet zo in Gent, waar de hoofdbibliothecaris van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte een heus plantenhotel startte, waar hij nu al anderhalve maand ‘babysit’ op de kotplantjes. “Sommige kwamen hier in erbarmelijke staat toe, maar ze zijn nog allemaal in leven. Slechts een zit in de risicozone, die viel gisteren per ongeluk van de vensterbank.”