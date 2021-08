Zara (19) vertrokken in poging als jongste vrouw ooit de wereld rond te vliegen

Wevelgem / Kortrijk / Sint-Genesius-Rode - Woensdagochtend is de 19-jarige Zara Rutherford opgestegen vanop de luchthaven van Wevelgem in de hoop als jongste vrouw ooit solo de wereld rond te vliegen. De dochter van een Vlaamse moeder en Britse vader zal met haar ultralicht vliegtuigje een tocht van 51.000 kilometer proberen af te leggen doorheen 52 landen en 5 continenten. Hoelang dat exact zal duren, weet ze niet. “Maar dat speelt ook geen rol.”

LEES OOK. Zara (19) wil solo wereld rondvliegen ondanks vliegtuigcrash van vader: “Als er iets gebeurt, trek ik mijn parachute wel open”

Al schat ze drie à vier maand onderweg te zijn en dus ergens in november opnieuw in Wevelgem te landen. De reis maakt ze helemaal alleen, plaats voor een passagier is er niet in haar vliegtuigje. En een volgvliegtuig is er ook niet. Maar ze vliegt al van haar dertien jaar. Het huidige record staat op naam van de Amerikaanse Shaesta Waiz, die was dertig. Slaagt Zara in haar opzet, dan knibbelt ze zo maar even elf jaar van het record af.

Haar avontuur volgen kan via https://flyzolo.com/.