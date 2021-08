Afghaanse burgemeester én vrouwenrechtenactiviste: “Het is wachten tot ze me komen halen en me vermoorden, maar ik zal niet stoppen”

Ze is de jongste burgemeester van het land, de eerste vrouwelijke burgemeester in haar provincie en al jaren een fervent strijdster voor vrouwenrechten. Maar nu de taliban het voor het zeggen heeft in Afghanistan, vreest de 27-jarige Zarifa Ghafari vooral voor haar leven. “Ik zit te wachten tot ze me komen halen. Ik kan mijn familie niet achterlaten. Trouwens, waarheen zou ik gaan?”

Nog geen drie weken geleden gaf Zarifa Ghafari een interview aan het Britse i newspaper, daarin vertelde de Afghaanse dat ze hoop had voor de toekomst van haar land. “Jonge mensen zijn zich bewust van wat er allemaal aan het gebeuren is”, zei ze. “Ze zitten op sociale media, ze communiceren met elkaar en de buitenwereld. Ik denk dat ze zullen vechten voor vooruitgang en onze rechten. Ik denk dat er een toekomst is voor dit land.”

Vandaag is de boodschap die Ghafari de wereld instuurt anders. Ze ziet de toekomst niet langer rooskleurig in. De 27-jarige vrouw is ervan overtuigd dat de taliban haar zullen vermoorden nu ze de macht over het land hebben heroverd. De angst van Ghafari is niet ongegrond: als een van de weinige vrouwelijke burgemeesters in het land én als vrouwenrechtenactiviste, is ze een opvallende verschijning. En een doorn in het oog van de radicaalislamitische strijders.

Moordpogingen

Zarifa Ghafari is sinds 2019 burgemeester van Maidan Shahr, een stad met zo’n 35.000 inwoners. Daarmee was Ghafari niet alleen de eerste vrouwelijke burgemeester van de provincie Wardak, maar ook de jongste burgemeester van het land. Een titel die haar niet door iedereen in dank werd afgenomen. Al in juli 2018 werd ze officieel aangesteld als burgemeester door de toen nog regerende president Ashraf Ghani, maar door tussenkomst van andere machtige politici duurde het nog negen maanden vooraleer ze echt haar plaats kon innemen.

In maart 2019 kon ze dan toch starten als burgemeester. Al meteen op haar eerste werkdag werd de jonge vrouw lastiggevallen door een groep mannen die haar kantoor probeerden binnendringen en haar aanmaanden ontslag te nemen. Maar Ghafari, ondertussen een rolmodel voor vele Afghaanse vrouwen, liet zich niet kisten. Evenmin wanneer de taliban haar bedreigde: als ze burgemeester zou blijven, zouden ze haar vermoorden, klonk het. Er volgden verschillende aanslagen op haar leven, moordpogingen die ze telkens overleefde.

Vorig jaar kreeg Ghafari nog de ‘International Woman of Courage award’ van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken overhandigd Foto: AFP

Vader vermoord

Terwijl Ghafari succesvol campagnes ontrolde tegen het zwerfvuil in haar stad en vóór vrouwenrechten in heel het land, werd haar vader alsnog het slachtoffer van fataal geweld. Op 15 november 2020 werd Abdul Wasi Ghafari, tevens kolonel in het Afghaanse leger, vermoord in Kaboel. Volgens zijn dochter zaten de taliban achter de moord. “Het zijn de taliban. Ze willen me niet in Maidan Shar. Daarom hebben ze mijn vader vermoord”, zei ze toen.

Na de moord op haar vader kreeg burgemeester Ghafari een functie bij het minister van Defensie in Kaboel, waar ze verantwoordelijk was voor het welzijn van soldaten en burgers die gewond waren geraakt bij terroristische aanslagen. In die rol voelde ze zich veiliger; ze werd meer beschermd dan wanneer ze alleen maar burgemeester was van Maidan Shahr.

Vandaag is dat gevoel van veiligheid volledig weggevallen. Ghafari vreest meer dan ooit voor haar eigen leven. “Ik zit hier te wachten tot ze komen”, vertelde ze aan de Britse iNews of the Taliban. “Mensen zoals ik komen ze halen, ze komen me vermoorden.” Volgens Ghafari is er niemand om haar of haar familie te helpen. “Ik zit gewoon bij hen en mijn man. Ik kan mijn familie niet achterlaten. En trouwens, waar zou ik heen gaan?”

Nooit stoppen

De val van de Afghaanse regering in de nasleep van de terugtrekking van het Amerikaanse leger en de herovering van de Taliban over het land,vormen een directe bedreiging voor de veiligheid van vrouwen in Afghanistan. Zeker voor vrouwenrechtenactivisten, journalisten en vrouwelijke politici zoals Ghafari. Dat ze vorig jaar in maart nog de ‘International Woman of Courage award’ van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken overhandigd kreeg, verandert daar niets aan. Vandaag staat de Afghaanse burgemeester er alleen voor. Ondanks het dreigende gevaar, denkt Ghafari niet aan stoppen. “Ik ben gebroken. Ik weet niet op wie ik moet vertrouwen. Maar ik zal nu niet stoppen, ook al komen ze weer achter me aan. Ik ben niet meer bang om te sterven.”