Verdachte van vluchtmisdrijf in Beringen onder strikte voorwaarden vrijgelaten

Beringen - De 44-jarige man uit Leopoldsburg, die maandagavond in de Gaston Oomslaan in Beringen twee voetgangers van 17 en 18 jaar aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, is woensdag bij de onderzoeksrechter in Hasselt moeten verschijnen. De onderzoeksrechter besliste om de man onder strikte voorwaarden vrij te laten. Na zijn arrestatie maandagavond bleek dat de man onder invloed van alcohol achter het stuur had gezeten. Hij legde een positieve ademtest af.

De 44-jarige man uit Leopoldsburg die betrokken was bij de aanrijding van twee voetgangers en vluchtmisdrijf pleegde in Beringen, werd verdacht van alcoholintoxicatie en poging tot doodslag. De automobilist reed maandagavond rond 20.45 uur twee voetgangers van 17 en 18 jaar uit Beringen aan en vluchtte daarna weg. De man had gedronken.

De veertiger moest dinsdag een heelkundige ingreep ondergaan en woensdag werd hij bij de onderzoeksrechter voorgeleid. Na het ongeval brachten de hulpdiensten de twee aangereden voetgangers naar het ziekenhuis. Een van de slachtoffers was zwaargewond, maar verkeerde niet in levensgevaar. Het andere slachtoffer mocht het ziekenhuis al snel verlaten. De politie Beringen-Ham-Tessenderlo kon de 44-jarige bestuurder rond 22.30 uur oppakken.