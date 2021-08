Taliban gebruiken geweld tegen mensen die naar luchthaven in Kaboel willen

Er zijn beelden opgedoken van de taliban die geweld gebruiken tegen mensen die naar de luchthaven van Kaboel willen. Zo is een foto te zien van een Afghaanse vrouw en haar kind met bebloed gezicht aan een van de controleposten richting luchthaven. In de stad Jalalabad zouden zelfs drie mensen overleden zijn nadat een protestactie met geweld beantwoord werd.

De belofte van de taliban om een veilige doorgang te voorzien naar de luchthaven van Kaboel, waar duizenden mensen zijn bijeengekomen in een poging om het land te kunnen ontvluchten, lijkt niet te worden ingelost. In verschillende buitenlandse media doken woensdag berichten op van de taliban die geweld gebruiken bij controleposten. De krant Los Angeles Times toonde foto’s van een vrouw en een kind met bebloed gezicht die mogelijk bewusteloos zijn. Ook zouden de taliban mensen vragen hun paspoort te tonen en weigeren ze vervolgens de toegang tot de luchthaven.

Foto: AFP

In Jalalabad, in het oosten van het land, liep een protestactie uit de hand. Op een plein in het centrum van de stad hadden demonstranten een vlag van de taliban weggehaald en vervangen door de Afghaanse vlag. Een actie die met geweld beantwoord werd door de taliban: ze losten verschillende schoten en daarbij zouden volgens persagentschap Reuters minstens drie mensen om het leven gekomen zijn. Op sociale media circuleerden woensdag al snel beelden van het protest, op de video’s zijn ook geweerschoten te horen. Ook dat staat in contrast met wat de talibanstrijders dinsdag nog beloofden, dat “niemand in het land iets zou overkomen”. De situatie ter plaatse maakt het uitvoeren van evacuaties bijzonder moeilijk.