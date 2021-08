De Taliban werden onderschat, en net dat maakte hen nog sterker: zo ver rijken de tentakels van de taliban

“Het is sneller gegaan dan we verwacht hadden,” zei de Amerikaanse president Joe Biden over de blitzkrieg van de Taliban. Maar het was niet meer of minder dan de schuld van de Afghanen die niet wilden vechten. Het blijft wel een erg simplistische uitleg. De Taliban puurde haar kracht uit de eigen overtuiging, de nodige terreur en de onderschatting door de tegenstander.