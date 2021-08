Vliegtuig met 16 Belgen geland in Amsterdam

De passagiers stapten over op bussen. Foto: BELGAIMAGE

Rond 23 uur is in Amsterdam een vliegtuig geland met aan boord vermoedelijk 16 Belgen. De Nederlandse luchtmacht evacueerde met het transportvliegtuig 35 Nederlanders uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel en nam ook een Brit en twee Duitsers mee.

Het vliegtuig net na de landing. Foto: BELGAIMAGE

Sinds de taliban de macht in Afghanistan overnamen, proberen talloze mensen het land te verlaten. Veel Westerse landen stuurden al militaire vliegtuigen om landgenoten te ontzetten. Eén Belg kwam dinsdag al terug met een Frans vliegtuig.

De passagiers ondergaan nu een uitgebreide paspoortcontrole, waaruit moet blijken of het werkelijk om Belgen gaat. De situatie op de luchthaven in Kaboel was bijzonder chaotisch en de mensen aan boord van het toestel zouden met handopsteking hebben aangegeven tot welke nationaliteit ze behoren, zei het crisiscentrum van Buitenlandse Zaken eerder.

Er komt ook een Covid-test en een quarantaine.

Ten vroegste komende vrijdag vertrekken de Belgische vluchten in het kader van de operatie Red Kite, waarbij minstens 470 mensen geëvacueerd moeten worden. België wil Belgen en hun gezinsleden, maar ook Afghaanse medewerkers zoals tolken en fixers en vrouwenrechtenactivisten weghalen uit het land. Zij moeten wel op eigen kracht op de luchthaven zien te geraken, maar de taliban hebben de toegangswegen daarnaartoe afgegrendeld.