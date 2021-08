Tientallen doden bij terreuraanslag in Burkina Faso

Bij een terreuraanslag in het West-Afrikaanse Burkina Faso zijn zeker 47 burgers, leden van de veiligheidsdiensten en aanhangers van een regeringsgetrouwe militie om het leven gekomen. Ook zijn 16 terroristen gedood, bericht staatsagentschap Agence d’Information du Burkina (AIB) woensdag.

Negentien anderen raakten gewond bij de aanslag, die plaatsvond in de buurt van de noordelijke stad Arbinda, aan de grens met Mali. Bij de slachtoffers zijn dertig burgers, veertien leden van de veiligheidsdiensten en drie militieleden.

Burkina Faso ligt in de Sahelregio, een gebied dat zich uitstrekt ten zuiden van de Sahara van de Atlantische Oceaan tot de Rode Zee. Daar zijn bewapende groeperingen actief, van wie sommige trouw gezworen hebben aan terreurgroepen IS of al-Qaida. Burkina Faso bleef lang gespaard van aanslagen, maar sinds 2015 neemt hun aantal fors toe. Volgens de Verenigde Naties zijn ondertussen meer dan 1,2 miljoen personen in eigen land op de vlucht.

(belga)