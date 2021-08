Afghaanse ex-president Ghani vanuit ballingschap: “Ik praat over terugkeer”

De Afghaanse ex-president Ashraf Ghani heeft woensdag verklaard dat hij de onderhandelingen steunt tussen de taliban, die de macht grepen in Kaboel, en gewezen Afghaanse regeringsleiders. Hij voegde eraan toe dat hij over een terugkeer naar Afghanistan aan het praten is. Ghani vertrok afgelopen weekend naar de Verenigde Arabische Emiraten.

“Ik steun het initiatief van de regering om te onderhandelen met (ex-vicepresident) Abdullah Abdullah en oud-president Hamid Karzai. Ik hoop dat het een succes wordt”, zei hij in een videoboodschap op Facebook.

Ghani werd zwaar bekritiseerd, onder meer door voormalige ministers, omdat hij onverwacht het land verliet. Amerikaans president Joe Biden noemde hem een mislukte leider die zijn eigen volk aan zijn lot overliet. Ghani ontkent in zijn videoboodschap echter dat hij vluchtte uit Afghanistan. Hij zegt dat zijn veiligheidsteam hem “dwong om het land te verlaten, omdat er een grote kans was dat ik zou gevangengenomen worden en vermoord”. “Als ik was gebleven, zou ik getuige zijn geweest van bloedvergieten in Kaboel”, aldus Ghani, die vertrokken zou zijn op het advies van overheidsfunctionarissen.

Berichten van de Russische ambassade dat hij Afghanistan verliet met vier auto’s en een helikopter volgepropt met geld, zo’n 169 miljoen dollar, ontkent hij ook. “Ik mocht niet eens mijn sandalen uitdoen en schoenen aantrekken.”

In een reactie op de video herhaalden de Verenigde Staten woensdag dat ze niet langer rekening houden met Ashraf Ghani op het politieke toneel in Afghanistan. “Hij is niet meer iemand die meetelt in Afghanistan”, zei Wendy Sherman, de nummer twee van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.