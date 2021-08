Hoorzittingen voor uitlevering van financieel directrice Huawei afgelopen

Na bijna 1.000 dagen juridische strijd en diplomatieke crisis zijn de laatste uitleveringshoorzittingen van Meng Wanzhou, de financieel directrice van de Chinese telecomgigant Huawei, in Canada afgelopen. Wanzhou werd op 1 december 2018 op de luchthaven van Vancouver op vraag van Washington gearresteerd. De Verenigde Staten willen haar berechten voor fraude.

De laatste ronde in de hoorzittingen, die begin augustus begon, vond plaats op het moment dat in China twee Canadezen werden veroordeeld. Een kreeg de doodstraf voor drugshandel, terwijl zakenman Michael Spavor elf jaar celstraf kreeg voor spionage.

De arrestatie van Wanzhou, die enkele dagen later werd gevolgd door de arrestatie van de twee Canadezen in China, leidde tot een ernstige diplomatieke crisis tussen Peking en Ottawa.

“Onrechtmatige zaak”

De Amerikaanse justitie beschuldigt Wanzhou ervan in 2013 tijdens een vergadering in Hongkong tegen een bankdirecteur van HSBC te hebben gelogen over banden tussen Huawei en dochteronderneming Skycom, dat apparatuur aan Iran verkocht waardoor HSBC aan Amerikaanse sancties werd blootgesteld.

De verdediging van Wanzhou pleitte dat de VS een “onrechtmatige” zaak tegen hun cliënt hebben aangespannen. Huawei Canada riep voor de hervatting van de hoorzittingen op om de gevangenneming van Wanzhou te verwerpen en haalde aan dat “de Verenigde Staten er niet in geslaagd zijn een geloofwaardige vervolging in te stellen om haar uitlevering te ondersteunen”.

Rechter Heather Holmes liet weten dat ze haar beslissing over de uitlevering waarschijnlijk zal uitspreken op 21 oktober.