Invaller Yorbe Vertessen lijdt met PSV nipte nederlaag tegen Benfica in voorrondes Champions League

In de play-offs om deelname aan de Champions League heeft PSV woensdag een 2-1 nederlaag (rust 2-0) geleden op het veld van Benfica. De terugwedstrijd wordt volgende week dinsdag gespeeld.

Yorbe Vertessen mocht een minuut voor tijd invallen bij PSV. Benfica kon door een spierblessure niet op Jan Vertonghen rekenen. Ex AA Gent-spits Roman Yaremchuk startte wel in de basis bij de club uit Lissabon en leverde in de 10e minuut de assist voor de 1-0. Rafa Silva was afwerker van dienst. Drie minuten voor rust verdubbelde Julian Weigl de voorsprong. In de 51e minuut milderde Cody Gakpo tot 2-1.

Ook Ryan Mmae kwam woensdag iin de Champions League in actie. Hij mocht in de 68e minuut invallen bij zijn Hongaarse club Ferencvaros, die een 3-2 nederlaag leed bij het Zwitserse Young Boys. Acht minuten voor tijd legde Franck Boli op assist van Mmae de eindstand vast.