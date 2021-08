Tiener op straat doodgeschoten in Marseille, andere 14-jarige en kind van 8 gewond

Een tiener van 14 jaar oud is woensdagavond doodgeschoten in een woonwijk in het Franse Marseille. Een andere 14-jarige en een kind van 8 jaar oud zijn gewond geraakt. Dat schrijft de Franse krant La Provence en bevestigt het Franse parket aan het Franse persagentschap AFP.

“Er is de tussenkomst van een motor met a priori twee personen, gewapend met op zijn minst een aanvalsgeweer, van het type kalasjnikov, die op straat het vuur geopend hebben”, verduidelijkte het parket aan AFP. “Een adolescent van 14 jaar oud is gedood en er zijn twee gewonden”, klonk het, een andere 14-jarige en een kind van 8 jaar oud. Die laatste is lichtgewond.