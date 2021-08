Verpleegkundige legt uit waarom ze geen coronavaccin wil, wij leggen haar argumenten voor aan Marc Van Ranst

Heist-op-den-Berg / Lier -

Ruim 80% van haar collega’s in het Heilig Hart-ziekenhuis in Lier is gevaccineerd tegen het coronavirus, maar verpleegkundige M. uit Heist-op-den-Berg hoort daar niet bij, ook al voert minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de forcing om de vaccinatie te verplichten bij het zorgpersoneel. M. wil er zelfs haar job voor op het spel zetten. “Het zou enorm zwaar zijn mocht ik mijn werk kwijtspelen, maar wat er nu gebeurt, is te gek voor woorden.” Ze legt ons uit waarom, en wij leggen haar argumenten voor aan viroloog Marc Van Ranst.