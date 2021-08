Chaos op invalswegen naar luchthaven Kaboel: honderden bange Afghanen schuiven aan, tegen beter weten in

Vele honderden wanhopige mensen proberen de luchthaven van Kaboel te bereiken, maar de talibanstrijders gebruiken geweld om dat te vermijden. Op de invalswegen rond de luchthaven leidt dat tot ongeziene chaos, zo stellen journalisten van The New York Times ter plaatse vast. Onder hen een Belg: fotojournalist Jim Huylebroek.

Geweld is vooral te zien aan de hoofdingang van de luchthaven, waar gewapende talibanstrijders iedereen de toegang proberen te ontzeggen. Er wordt in de lucht geschoten, maar net zo goed worden mensen geslagen met wapen- en andere stokken. De strijders doen alles om te vermijden dat mensen de luchthaven kunnen betreden. En dat ondanks de belofte van de taliban om een veilige doorgang naar de luchthaven te garanderen.

Toch blijven talrijke Afghanen proberen om de luchthaven in te geraken. Ze troepen samen op de weinige invalswegen, wachten hun moment af terwijl ze voor de zon schuilen onder dennenbomen en zoeken dekking wanneer patrouillerende talibanstrijders in de buurt komen. De angst regeert, maar tegen beter weten in blijven ze proberen. “Niemand mag door”, roepen talibanstrijders. “De poorten zijn toe. Alleen buitenlanders en mensen met documenten mogen binnen.”

Bij de journalisten van The New York Times is ook de Belgische fotojournalist Jim Huylebroek. Hij postte woensdag nog deze foto op Instagram, waarop te zien is hoe een talibanstrijder uithaalt naar een vrouw.

