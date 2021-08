Een half miljoen mensen op de dool in Afghanistan: krijgen we een herhaling van de migratiestroom uit 2015?

Volgens de Verenigde Naties hebben de afgelopen weken al 10.000 Afghanen de oversteek gemaakt naar Turkije. Gaan we door de perikelen in Afghanistan dezelfde enorme vluchtelingenstroom krijgen als in 2015, toen in Syrië de hel uitbrak? “Europa wil voor de opvang een samenwerking opzetten met Iran en Pakistan, maar of dat zal slagen, is een andere zaak.”