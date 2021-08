Voormalige Netflix-werknemers aangeklaagd voor handel met voorkennis

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft drie voormalige werknemers van streamingplatform Netflix aangeklaagd voor handel met voorkennis. Samen met nog twee andere verdachten zouden ze zo 3 miljoen dollar winst hebben gemaakt.

Volgens de SEC speelden de drie ingenieurs tussen 2016 en 2019 nog niet openbaar gemaakte abonneecijfers van Netflix - voor beleggers een belangrijke graadmeter voor de prestaties van het beursgenoteerde bedrijf - door naar een broer en een vriend van een van hen, die de informatie gebruikten om met voorkennis te handelen in aandelen van het streamingplatform. De ingenieur “in het middelpunt van het langlopende plan” wordt er ook van beschuldigd na zijn vertrek bij Netflix in 2017 zelf te hebben gehandeld op basis van de informatie van zijn twee oud-collega’s.

Alles samen streken de betrokkenen met de handel in voorkennis zowat 3 miljoen dollar (2,6 miljoen euro) op, zegt de SEC. De toezichthouder kwam hen op het spoor aan de hand van data-analyse die wees op “onwaarschijnlijk succesvol handelen over een langere periode”.

De SEC klaagt het vijftal voor een federale rechtbank in Seattle (Washington) nu aan voor fraude, waarvoor ze administratieve boetes riskeren. Daarnaast is de openbaar aanklager in Washington ook een strafrechtelijk onderzoek gestart.