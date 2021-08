Toyota moet productie met 40 procent verlagen in september door tekort aan computerchips

De Japanse autobouwer Toyota moet zijn productiedoelstelling voor september met 40 procent verlagen door het wereldwijde tekort aan computerchips. Dat schrijft de Japanse krant Nikkei donderdag.

Toyota, dat vorig jaar de grootste autofabrikant ter wereld was, was van plan om in september zowat 900.000 voertuigen te produceren. Maar het zou die doelstelling nu hebben bijgesteld naar ongeveer 500.000, schrijft de krant, zonder bronnen te noemen.

Toyota zou een aantal productielijnen in Japanse fabrieken vanaf begin september tijdelijk willen stilleggen, en zou de productie in Noord-Amerika, China en Europa verlagen. De autobouwer wilde niet meteen op de berichten reageren.

Behalve de chiptekorten zit ook de uitbraak van de deltavariant van het coronavirus de productie van auto’s in de weg. Met name in Zuidoost-Azië kampt Toyota met leveringsproblemen van auto-onderdelen.