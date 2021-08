Nooit meer lenen bij een vriendin: legendarische Antwerpse kredietverstrekker mevrouw Leemans overleden

Deurne - Margareta – Greetje - Leemans is overleden. De bekende kredietverstrekker, die kantoor hield naast de privéwoning van burgemeester Bart De Wever aan de Herentalsebaan in Deurne, overleed vorige week na een korte ziekte. Ze werd 88 jaar oud. Haar onderneming Leemans Kredieten blijft bestaan.

Jan Auman

Dat Mevrouw Leemans Margareta - Greetje voor de vrienden - als voornaam had, was bij weinig mensen bekend. Daar zit haar bekende reclameslogan voor veel tussen: ‘Lenen bij Mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin’. Ze ging prat op een gemoedelijke, familiale benadering van haar cliënten en probeerde zo hun vertrouwen te winnen.

De zaak die ze in 1985 in haar eentje opstartte op toen al 52-jarige leeftijd, is uitgegroeid tot een kantoor met zeventien medewerkers. Leemans Kredieten staat er ook vandaag nog om bekend dat het mensen die bij grootbanken bot vangen, toch nog aan een lening kan helpen. Een legale, maar ook omstreden praktijk. De oprichtster kreeg vraag kritiek omdat ze mensen niet echt zou helpen, maar net verder in de armoede zou duwen.

De iconische zwartwitfoto van de overleden Margareta Leemans die Leemans Kredieten ook vandaag nog uitspeelt in haar advertenties. Foto: RR

Margareta Leemans was zelf al geruime tijd niet meer professioneel actief in Leemans Kredieten maar bleef als oprichtster wel steeds het bekende gezicht van de onderneming, gespecialiseerd in persoonlijke leningen en hypothecaire kredieten. Als selfmade woman was ze bijzonder fier op de zaak die ze uitbouwde tot een vast begrip in het Antwerpse. Ondertussen evolueerde de zaak verder maar de typische stijl van reclame voeren bleef al die tijd bestaan, net als de typische roze kleur die Mevrouw Leemans destijds zelf als huisstijl introduceerde.

De wijd en zijd bekend slogan “Lenen bij Mevrouw Leemans is lenen bij een vriendin” kwam er volgens de familie niet toevallig. Ze wilde echt dicht bij de mensen staan. Toen ze startte wilde ze het anders doen dan anders. Minder afstandelijk, zonder loket en veel minder formeel. Ze voelde zichzelf een vrouw van het volk en was fier dat ze leningen begrijpelijk kon uitleggen aan iedereen.

Het kantoor van Leemans Kredieten aan de Herentalsebaan in Deurne Foto: RR

Geregeld klonk het verwijt dat Mevrouw Leemans zichzelf verrijkte op de kap van arme mensen. Daarover zei ze in een interview met zusterkrant De Standaard in 2008 ten tijde van de financiële crisis dit:

“Ik word hier niet rijker mee. Ik verdien mijn kost en ik loop meer risico‘s. Meer cliënten betekent meer leningen en dus meer risico’s. Ik zou zot zijn als ik er niet aan zou verdienen, maar ik werk niet om rijk te worden. Ik heb geen ambities. Onnozel, hé? Het stoort me niet. Ik ben met weinig content. Ze zeggen dat ik meer van het leven moet profiteren, maar ik heb het beste leven dat er bestaat.”