25 jaar geleden nog leeg, nu 1.172 miljard euro in kas: hoe Noorwegen wel een succes maakte van pensioenfonds

1.172 miljard euro. Of meer dan duizend keer duizend miljoen. Zoveel geld zit er in het potje - correctie, de pot - waarmee de Noorse overheid de pensioenen betaalt. “Terwijl wij elk jaar onze pensioenen uit de begroting moeten bijeenharken, hebben de Noren genoeg aan de helft van wat hun pensioenpot opbrengt”, zegt Herman Matthijs, VUB-hoogleraar overheidsfinanciën.

Het Noorse pensioenfonds maakte woensdag bekend hoeveel het in kas heeft: 1.172 miljard euro. Niet slecht voor een kas die in 1996 nog helemaal leeg was. In dat jaar had Noorwegen bijna al zijn staatsschulden ...