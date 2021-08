Officieel: ex-Club Brugge-winger Arnaut Danjuma verhuist naar Villarreal

Arnaut Danjuma Groeneveld vervolgt zijn voetballoopbaan in Spanje. De 24-jarige Nederlandse aanvaller ondertekende donderdag een contract voor vijf seizoenen bij Villarreal, de winnaar van de Europa League.

Villarreal neemt Danjuma over van de Engelse club Bournemouth. Voor die club, die net niet wist te promoveren naar de Premier League, speelde hij in totaal 52 wedstrijden. Tweevoudig Oranje-international Danjuma kwam daarvoor uit voor Club Brugge en NEC. In de jeugd speelde hij bij PSV.

In het seizoen 2018-2019 was Danjuma in 24 wedstrijden bij Club Brugge goed voor zes goals en vier assists.