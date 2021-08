Eind september reconstructie van wat met Jozef Chovanec gebeurde op luchthaven Charleroi

In het onderzoek naar de dood van Jozef Chovanec staat de reconstructie van de feiten op de luchthaven van Charleroi gepland voor eind september. Dat zegt Ann Van de Steen, de advocaat van de weduwe van Chovanec. “Normaal moest de wedersamenstelling in februari plaatsvinden maar dat kon niet door corona. We hopen dat er geen uitstel meer komt en dat de reconstructie het sluitstuk van het onderzoek wordt, want onze cliënte vreest dat alles weer op de lange baan geschoven wordt.”

Jozef Chovanec stierf op 28 februari 2018 in een ziekenhuis, drie dagen na de politie-interventie in een cel op de luchthaven van Charleroi. De 38-jarige man wou een vlucht nemen naar Slovakije, maar hij gedroeg zich agressief en werd opgepakt. Vorig jaar lekten videobeelden van in de politiecel uit, waarop de man zich ‘s nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooit. Daarna is te zien hoe de 38-jarige Slovaakse zakenman in bedwang gehouden wordt door de agenten en hoe zijn gezicht bedekt wordt met een deken vooraleer hij een kalmeringsmiddel krijgt toegediend, maar ook hoe de betrokken politieagenten lachen en één van hen een Hitlergroet maakt.

De reconstructie van de feiten stond eerst in februari gepland. “Door corona kon dat niet doorgaan, en daar hadden we alle begrip voor. Onze cliënte had minder begrip, want ze wacht al jaren op duidelijkheid. De reconstructie staat nu gepland op 27 en 28 september, en hopelijk komt er geen uitstel meer”, zegt advocaat Van de Steen.