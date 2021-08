Duits dorp schiet met rubberkogels op wolven: “Ze komen dicht bij onze huizen”

In het Duitse dorp Wippingen, over de grens bij Sellingen, worden rubberkogels gebruikt om wolven af te schrikken. Dat zegt Johannes Hempen, plaatsvervangend burgemeester van Wippingen.

De 1.000 inwoners van het dorp maken zich al geruime tijd zorgen over wolven die in hun nabijheid verblijven en zich dichter bij hun huizen laten zien. Het feit dat de sportvelden in een bos liggen, waar kinderen doorheen moeten fietsen, maakte de zorgen alleen maar groter.

Deze zomer bereikte de onrust een voorlopig hoogtepunt toen een koe in Wippingen werd doodgebeten, vermoedelijk door een wolf. De inwoners leverden daarop 3.500 handtekeningen in bij de Landkreis Emsland, de regionale overheid, en eisten dat er maatregelen tegen de wolven genomen zouden worden. Ook werd een bijeenkomst in het dorp gehouden waarop verschillende politici het woord voerden over de kwestie.

Camerabeelden

De Landkreis reageerde op de commotie en nam maatregelen: er werden camera’s in en bij het dorp neergezet die duidelijkheid moesten verschaffen over de bewegingen van de dieren. “En het is zo duidelijk geworden dat de roedel wolven inderdaad regelmatig dicht bij onze huizen komen”, zegt Hempen. “Ik heb zelf een boerderij en heb ze ook enkele keren waargenomen. Op basis van die camerabeelden is nu besloten dat rubberkogels gebruikt mogen worden. We hopen dat dit helpt, want de zorgen zijn nog steeds groot.”

De rubberkogels zullen door vrijwilligers worden afgeschoten als de wolven dicht bij de bebouwing komen, en zijn bedoeld om de dieren te verdrijven. De Duitse wet staat niet toe dat wolven worden doodgeschoten.