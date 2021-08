Europa moet lessen trekken uit Afghanistan, zegt ex-voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy (73). “Nu pleit men dikwijls voor een eigen Europees leger, maar waarvoor zou dat dan moeten dienen?” De klimaatambities halen, dat is nu de echte uitdaging.

