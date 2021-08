Verdachte fatale steekpartij in Amsterdamse Pijp “hoorde stemmen”

De verdachte van de fatale steekpartij in De Pijp in Amsterdam hoorde stemmen op het moment van de feiten in mei. Dat heeft zijn advocaat Nienke Hoogervorst donderdag gezegd tijdens een eerste inleidende zitting in Amsterdam.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man uit Amstelveen ervan vijf mensen te hebben neergestoken in de Ferdinand Bolstraat op vrijdag 21 mei. Een 64-jarige man uit Amsterdam overleed aan zijn verwondingen. Vier slachtoffers uit Amsterdam en Haarlem, tussen 21 en 28 jaar oud, werden overgebracht naar het ziekenhuis. Een zesde slachtoffer kwam er ongedeerd vanaf.

Hoogervorst stelde dat haar cliënt in de aanloop naar de feiten kampte met depressieve klachten. Aanvankelijk zouden die klachten nog te beheersen geweest zijn, maar in april zou hij stemmen gehoord hebben en het gevoel gehad hebben dat iemand met hem meekeek. “Hij ging naar de huisarts, die hem vertelde dat hij te hard werkt en te weinig slaapt en die hem slaapmedicatie meegaf”, zei zijn advocaat. Bij een centrum voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kreeg hij medicatie voor zijn psychische klachten. “Dan hoort hij nog drie stemmen in plaats van zeven”, zei zijn advocaat. Volgens Hoogervorst was er “veel te weinig aandacht” voor zijn situatie en leek de ernst ervan “allerminst onderkend”. Na een verblijf in Egypte werden de klachten heviger, stelde Hoogervorst, maar de man kreeg geen herhaalrecept voor de medicatie, omdat zijn dossier gesloten was. “Zijn moeder belde in paniek met de GGZ”, zei zijn advocaat.

De man kan zich de steekpartij niet herinneren. Op enkele verkeersdelicten na, was hij geen bekende van de Nederlandse politie en justitie. Volgens getuigen vertoonde de dader verward gedrag. Een psychiater en een psycholoog onderzoeken nu of de man kampt met een psychische stoornis. Onlangs ondernam hij een suïcidepoging.

