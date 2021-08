Trooz, Fraipont en Pepinster zullen het nog een lange tijd zonder gasaansluiting moeten stellen

In de Luikse gemeente Tilff (Esneux) beschikken de circa 750 huishoudens sinds donderdag opnieuw over aardgas. Nadat woensdag een eerste zone met 150 huishoudens door netbeheerder RESA op het aardgasnet werden aangesloten, zal dat donderdagnamiddag in heel de gemeente een feit zijn, zo meldt de Luikse stroom- en aardgasnetbeheerder RESA.

“Het herstellen van de gasvoorziening in de gemeenten die getroffen werden door de overstromingen van 15 juli is een intensief werk”, legt het bedrijf uit. De teams moeten eerst de meters in alle betrokken gebouwen afsluiten, een noodzakelijke stap voor de detectie- en herstellingswerken aan de beschadigde leidingen. Alleen dan kan de gasvoorziening opnieuw veilig hervat worden.

Er is nog veel werk voor de RESA-teams om overal langs de Vesder en de Ourthe de gasvoorziening te herstellen. De plaatsen waar de teams de komende maanden prioritair zullen ingrijpen, hangt af van verschillende factoren: de omvang van de schade, de toegankelijkheid, de aanwezigheid van constructies zoals bruggen, enz.

In Luik is er nog geen aardgas in de wijken Angleur en Chênée. Ook de gemeente Chaudfontaine baart zorgen. Deze drie zones moeten in het najaar weer aangesloten worden. De zwaarst getroffen plaatsen, zoals Trooz, Fraipont of Pepinster, zouden niet voor de winter opnieuw bevoorraad worden.