Zeven mensen met Belgische nationaliteit op Nederlandse vlucht

Op de evacuatievlucht uit Kaboel die gisterenavond/woensdagavond laat is geland op de luchthaven van Schiphol in Nederland zaten uiteindelijk zeven mensen met een Belgisch paspoort. Dat verneemt Belga van een regeringsbron. Bij vertrek hadden nog vijftien anderen aangegeven Belg te zijn, veruit de meesten van hen zijn gelinkt aan de Belgische paspoorthouders.

Het C-17-transportvliegtuig vertrok woensdag uit de Afghaanse hoofdstad Kaboel als een Hongaars toestel. Na een tussenlanding in de Georgische hoofdstad Tbilisi werd het een Nederlandse vlucht. Aan boord waren 35 Nederlanders, een aantal Duitsers en Britten en ook 16 Belgen, zei de Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld in de Nederlandse Tweede Kamer.

Maar al snel bleek dat de chaos op de Hamid Karzai International Airport grondige identiteitscontroles voor het opstijgen onmogelijk had gemaakt. De mensen aan boord van het toestel zouden met handopsteking hebben aangegeven tot welke nationaliteit ze behoorden. Buitenlandse Zaken moest de nationaliteit van de passagiers die hadden aangegeven Belg te zijn, dus nog verifiëren.

Volgens een regeringsbron is dat intussen gebeurd. Uiteindelijk hadden niet 16 maar wel 22 mensen aan boord van de C-17 aangegeven Belg te zijn. Zeven van hen blijken effectief houders van een Belgisch paspoort. De 15 anderen hebben de Afghaanse nationaliteit, maar zijn in “veruit de meeste gevallen” gelinkt aan de geëvacueerde Belgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om dichte familieleden, zoals partners en kinderen. Van de 22 passagiers zijn er 14 al naar België overgekomen. De 8 anderen bevinden zich nog in Nederland. Het is vooralsnog niet duidelijk of ze daar ook zullen blijven.

Intussen is ook de Belgische evacuatiemissie, die de naam ‘Red Kite’ kreeg, volop in voorbereiding. Vrachtvliegtuigen van Defensie zullen over en weer vliegen tussen de Pakistaanse hoofdstad Islamabad en Kaboel om Belgen en hun gezinnen maar ook Afghanen zoals tolken, fixers en medewerkers van mensenrechtenorganisaties veilig uit Afghanistan te krijgen. De toestellen vertrokken gisteren/woensdag naar Islamabad, het eerste toestel zou vrijdagochtend kunnen landen in Kaboel. Zeker 470 mensen hebben al gevraagd om geëvacueerd te worden door België.

LEES OOK. Afghaanse medewerkster Belgische ngo is de wanhoop nabij: “België is onze enige hoop”