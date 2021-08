Historisch: Pedro is eerste directe transfer tussen AS Roma en stadsrivaal Lazio in 40 jaar

Pedro Rodriguez stapt van AS Roma over naar grote rivaal Lazio. Het is de eerste directe transfer tussen beide clubs uit de Italiaanse hoofdstad in veertig jaar.

De Spaanse aanvaller, ex-Barcelona en Chelsea, was vorig seizoen goed voor zes goals en zeven assists in het shirt van AS Roma. Maar de 34-jarige Pedro paste niet meer in de plannen van José Mourinho en mocht daarom uitkijken naar een nieuwe ploeg, ondanks een doorlopend contract van twee jaar.

Bij Lazio krijgt Pedro rugnummer 9. Met coach Maurizio Sarri werkte hij al samen bij Chelsea (2018-2019).

Het is nog maar de vijfde keer dat een speler de wissel maakt tussen de twee Romeinse clubs. De vorige was verdediger Carlo Perrone in 1981.