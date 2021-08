“Hij mag eigen mening hebben, maar die opdringen voor de klas is niet oké”

De inkom van het GTI in Beveren, waar de leerkracht werkzaam is. Een onderzoek moet aantonen of de leerkracht over de schreef ging. Foto: dvk

Beveren-Waas / Beveren - Een middelbare school in Beveren en het gemeentebestuur van Beveren-Waas zijn een tuchtonderzoek gestart naar een leerkracht die leerlingen bestookt zou hebben met eenzijdige informatie over het coronavirus, de coronavaccins en die het mondmasker niet altijd droeg. “Een eigen mening hebben, mag natuurlijk wel, maar hij mag die niet opdringen aan zijn leerlingen”, reageert de directeur.

De malaise op het Gemeentelijke Technisch Instituut (GTI) in Beveren met een leerkracht startte vorig schooljaar al. Toen werd een leraar op het matje geroepen bij directeur Pascal De Rop omdat hij weigerde om een mondmasker te dragen voor de klas. “Wij als directie hebben de leerkracht in kwestie aangesproken op het feit dat iedereen de regels van de school moet volgen en het mondmasker dus verplicht is”, vertelt directeur De Rop.

Ongenuanceerd

“Het probleem bleek hardnekkig en bleef zich voortzetten. Daarop hebben we het schoolbestuur en de gemeente (het GTI is een gemeentelijke school, red.) op de hoogte gebracht en die hebben dan een eerste waarschuwing gegeven.”

Daarna verliep alles pico bello en leek het alsof school en leraar eruit waren. Tot bleek dat dezelfde leraar zich begon te verdiepen in lectuur tegen de coronavaccins, waarbij het nut van het vaccins in vraag wordt gesteld of ontkend wordt. “Op zich geen probleem, want iedereen heeft recht op een eigen mening”, gaat De Rop verder. “Maar we merkten dat de leraar zijn verhaal ongenuanceerd overbracht aan de leerlingen en dat is niet correct. Er is nu een tuchtonderzoeker aangesteld die moet oordelen over de zaak. Wat er ook uit de bus komt, we zullen altijd op een professionele manier door dezelfde deur kunnen. We respecteren ieders mening, maar als je voor de klas staat moet je het volledige verhaal vertellen.”

Er wordt nu een onderzoek gestart dat moet aantonen of de leerkracht in kwestie al dan niet over de schreef ging.