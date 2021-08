Speelt Lionel Messi vrijdag zijn eerste wedstrijd voor PSG? “We hebben nog niet beslist, maar we kijken wat mogelijk is”

De transfer van Lionel Messi naar PSG is voorlopig misschien wel dé verrassing van de transferzomer. Afgelopen weekend begon PSG al met een 4-2 overwinning aan de competitie zonder Messi, maar vrijdag zou de Argentijnse wereldster zijn debuut kunnen maken.

Toch wou trainer Mauricio Pochettino nog niet te veel kwijt over het mogelijke debuut van Messi, vrijdagavond op het veld van Brest. “We hebben nog niet beslist met welke ploeg we zullen spelen, en we bekijken nog of Messi van de partij kan zijn”, vertelde Pochettino tijdens een persconferentie. “Voorlopig is alles positief. Er is een goede sfeer in de groep, en Messi heeft zich al snel kunnen integreren in de groep.”

Verder had Pochettino het op de persconferentie ook over de speculaties over een mogelijk vertrek van Kylian Mbappé. “Mbappé is onze speler, en ik wil hem er zeker bij dit seizoen. Zijn contract loopt hier nog één jaar. Zelfs als hij het niet verlengt, blijft hij voorlopig een speler van PSG. We zijn enorm tevreden over hem, en we denken dat dat omgekeerd ook het geval is. Mbappé is heel kalm en hij bereidt zich goed voor op de wedstrijd tegen Brest”, besluit de 49-jarige coach.