België begint vrijdag te evacueren, mensen moeten op eigen houtje in de luchthaven van Kaboel geraken

De Belgische vrachtvliegtuigen van Defensie kunnen vrijdag meerdere keren tussen de Pakistaanse hoofdstad Islamabad en de luchthaven van Kaboel in Afghanistan vliegen als dat nodig is. Dat zegt minister van Defensie Ludivine Dedonder in een interview aan Belga. De geëvacueerde passagiers zullen met chartervliegtuigen gerepatrieerd worden van Islamabad naar België.

België tracht net als vele andere westerse landen eigen onderdanen en andere rechthebbenden zo snel mogelijk weg te halen uit Afghanistan, nu dat land weer in handen is gevallen van de radicaalislamitische taliban. Een Falcon 7X en een A400 M-vrachtvliegtuig van Defensie zijn al aanwezig in Islamabad, waar ook de Belgische ambassade huist, twee C-130’s zijn onderweg en kunnen elk moment landen.

Vanaf vrijdag zouden de eerste evacuatievluchten tussen Islamabad en Kaboel kunnen plaatsvinden. België moet daarvoor slots aanvragen bij het Amerikaanse leger, dat de Hamid Karzai International Airport controleert. Volgens minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) zal ons land vrijdag meerdere keren kunnen landen op Kaboel als dat nodig is. Maar alles is afhankelijk van de Belgen en andere rechthebbenden ter plaatse, zei ze. “Het is niet de bedoeling om terug op te stijgen met halflege vliegtuigen.”

Op luchthaven geraken

De diplomaten ter plaatse stellen lijsten op met mensen die in aanmerking komen voor evacuatie door ons land, asiel en migratie is verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie naar die

Foto: Guy Puttemans

mensen zodat ze zich op tijd naar de luchthaven kunnen begeven. Ter plaatse is er wel ruimte voor wat flexibiliteit, zei Dedonder. Zo zal ons land ook andere Europese onderdanen meenemen indien er nog plaats is op het toestel, net als mensen die een link met België kunnen aantonen. In een C-130 kunnen volgens de minister maximaal honderd passagiers mee. De terugvlucht van Islamabad naar België zal via gecharterde burgervliegtuigen gebeuren. De vrachttoestellen van Defensie worden voorbehouden voor het risicovollere traject tussen Pakistan en Afghanistan.

De regering maakte woensdag bekend dat al zeker 470 mensen zich hebben aangemeld voor evacuatie door ons land. Het gaat dan om Belgen en hun kerngezinnen, zoals partners en kinderen. Daarbovenop komen nog eens de Afghanen die voor de Belgische staat hebben gewerkt, bijvoorbeeld als tolk of fixer, en Afghaanse medewerkers van internationale organisaties, Europese instellingen en mensen- of vrouwenrechtenorganisaties. Volgens Dedonder is het technisch alvast mogelijk “meerdere honderden mensen” te evacueren uit Kaboel. “Maar die mensen moeten nu op de luchthaven geraken.”

Ons land opereert net als de andere westerse landen enkel op de luchthaven van Kaboel: wie geëvacueerd moet worden moet daar in principe op eigen houtje geraken, voorbij controleposten van de taliban. Vooral voor mensen zonder westers paspoort loopt dat naar verluidt erg moeilijk in de praktijk. De Belgische operatie zal in elk geval “zo lang duren als nodig”, verzekert Dedonder.