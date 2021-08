“Fier op mijn mannen”: hoe de Fransen in één klap 216 mensen evacueerden uit Kaboel

Het is een huzarenstukje waar de rest van de wereld op staat te kijken. De Fransen zijn erin geslaagd om 216 mensen in één keer te evacueren uit Kaboel. Door afspraken te maken met de taliban weliswaar. Franse burgers en ambassadepersoneel, maar ook heel wat Afghaanse families konden zo gered worden.

Het lijkt wel een filmscenario. Voor de buitenwereld was de Franse ambassade gesloten maar achter de schermen ging een hele evacuatie van start. Met een team van 11 man werden zo’n 216 burgers geëvacueerd. Het leger, maar ook leden van de Franse RAID (een politie-eenheid red.) organiseerden de evacuatie. Met een konvooi moesten de geëvacueerden 5 kilometer door taliban-gebied.

De Franse wilden eerst en vooral de ambassadeur in veiligheid brengen. “Zodat hij in veiligheid kon blijven verder werken”, zegt Jean-Baptiste Dulion de baas van de RAID in een interview. “Hij moest alle Fransen maar ook de Afghanen die voor ons werkten, op een veilige manier zien te evacueren.”

Om alle 216 mensen veilig op de luchthaven te krijgen, was wel een akkoord nodig van de taliban zelf. En dan nog bleef het een heikele rit, zegt Dulion nog. “In een land in chaos is het moeilijk om zo’n afspraken te maken. Het was er levensgevaarlijk. Het was vingers kruisen, en er leek maar geen einde te komen aan die vijf kilometer naar de luchthaven. Het is een echt staaltje van durf, doorzettingsvermogen en professionalisme. Ik ben heel fier op mijn mannen.”