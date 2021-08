Chaos in luchthaven Kaboel: Afghaans kind over muur getild voor evacuatie, Amerikaans leger vuurt traangas af

In de internationale luchthaven van Kaboel heerst nog steeds grote chaos en onrust. Duizenden Afghanen proberen wanhopig hun land te ontvluchten sinds de taliban de macht overnam in Afghanistan. Beelden die werden verspreid door ngo Rise to Peace tonen ouders die hun kinderen aan Amerikaanse soldaten toevertrouwen over een metershoge muur, zodat die het Amerikaanse consulaat kunnen bereiken. Maar volgens de organisatie vuurde het Amerikaanse leger ook traangas af om de wanhopige massa uit elkaar te drijven.

Talloze Afghanen hopen op een plekje op een evacuatievlucht te bemachtigen om aan de heerschappij van de taliban in hun land te ontsnappen. In de internationale luchthaven van Kaboel proberen ze over een muur te klimmen, zodat ze toegang kunnen krijgen tot het Amerikaanse consulaat. Maar zodra dat gelukt is, moet nog worden gecontroleerd of de vluchtende Afghanen over de nodige documenten beschikken.

Het Witte Huis verklaarde woensdag dat de VS intussen al 1.800 mensen heeft geëvacueerd. Volgens president Biden verblijven momenteel nog zo’n 15.000 Amerikanen in Afghanistan, maar zijn er ook nog tussen de 50.000 en 65.000 Afghanen in het land die de voorbije twintig jaar samenwerkten met de NAVO. Er wordt gevreesd voor hun leven door wraakacties van de taliban tegen alles die iets met het Westen te maken heeft.