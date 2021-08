Kinepolis ziet “veelbelovende heropstart” na coronasluitingen

Bioscoopuitbater Kinepolis heeft een “veelbelovende heropstart” gemaakt nadat zijn filmzalen weer konden heropenen. De zalen lokken 50 tot 80 procent van het aantal bezoekers vergeleken met 2019 (voor corona) en zij geven per persoon gemiddeld meer uit. Over de hele eerste jaarhelft was er wel nog verlies, heeft Kinepolis donderdagochtend bekendgemaakt.

De bioscopen van de groep konden de voorbije maanden de deuren weer openen, na maandenlange coronasluitingen. In het eerste kwartaal kon Kinepolis alleen films vertonen in Spanje, Luxemburg en de Verenigde Staten, in het tweede kwartaal kwamen daar Frankrijk, Nederland en België bij. En midden juli volgden als laatste alle Canadese Kinepolis-bioscopen.

Tijdens de eerste zes maanden van het jaar lokte Kinepolis 2,2 miljoen bezoekers. Het gaat om iets meer dan een kwart (26,9 procent) van het aantal bezoekers in dezelfde periode in 2020, dat nog “coronavrij” was begonnen.

Kinepolis-CEO Eddy Duquenne is enthousiast over de “veelbelovende heropstart” van de bioscopen, “die ondanks de beperkende maatregelen sterk presteren met bezoekcijfers die week na week positief evolueren”. “De landen die het snelst zijn opgestart, zijn voornamelijk Nederland, Frankrijk en België. We merken dat het uitkomen van lokale films daarbij erg stimulerend is.”

Een groot verschil met vorige zomer is dat Kinepolis weer grote blockbusters kan vertonen in zijn zalen, die volgens Duquenne de aantrekkelijkheid van een bioscoopbezoek vergroten. Eerder stelden Hollywoodstudio’s het uitbrengen van kaskrakers tijdens de coronapandemie uit. “Die blockbusters maken nu weer een groot verschil”, lichtte Duquenne donderdag toe. Hij verwees onder meer naar de nieuwe film uit de “The Fast and the Furious”-reeks en “Black Widow”, die sinds vorige maand te bekijken zijn.

Om het effect van de topfilms te evalueren, is het echter nog te vroeg. “In heel wat landen hebben de restricties nog steeds een belangrijke negatieve impact op de bezoekcijfers en zijn er verschillende vaccinatiegraden”, aldus de CEO. “We verwachten een verder herstel naarmate de bevolking verder wordt gevaccineerd. Een groot deel van ons doelpubliek zijn jongeren en zij zijn als laatste aan de beurt in zowat alle landen.”

Meer snacks

Kinepolis heeft er wel vertrouwen in door het sterke filmaanbod van de komende maanden, met de nieuwste “James Bond” eind september als uitschieter. “Dat is voor ons het moment waar we naar uitkijken omdat het voor ons echt de heropstart van de bioscoop betekent”, aldus Duquenne.

Ook financieel gaat het stilaan de goede richting uit voor de Belgische bioscoopgroep: Kinepolis boekte in de maand juni een positief operationeel resultaat. Maar over de hele eerste jaarhelft bleef het nog in het rood. Netto leed de groep een verlies van 45,8 miljoen euro, bijna een verdubbeling tegenover de eerste zes maanden van 2020. De liquiditeitspositie blijft intussen wel sterk, benadrukt Kinepolis.

Opvallend is dat de inkomsten per bezoeker gestegen zijn, ook bij de ticketverkoop (+2,9 procent), maar vooral wat de verkoop van dranken en snacks betreft (+6,4 procent). “Dat zagen we op twee manieren: meer mensen bezochten de shops en ze kochten ook meer producten per klant”, zei CFO Nicolas De Clercq.

De beursgenoteerde Kinepolis-groep baat 107 bioscopen uit in acht landen, goed voor 1.097 schermen en bijna 200.000 zitplaatsen.