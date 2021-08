Toekomstige studenten hoger onderwijs halen opvallend lagere scores op verplichte ijkingstoetsen

Het slaagpercentage voor de ijkingstoetsen met verplichte deelname ligt dit jaar lager dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de resultaten van de Vlaamse universiteiten. Voor de ijkingstoets burgerlijk ingenieur slaagde 37 procent van de deelnemers, terwijl normaal gemikt wordt op een slaagpercentage tussen de 50 en 60 procent.

De ijkingstoetsen zijn bedoeld als hulpmiddelen bij de overgang van het secundair naar het academisch onderwijs. Aan de hand van meerkeuzevragen krijgt de studiekiezer een beeld van zijn wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden en kennis, in verhouding met het verwachte instapniveau van de bacheloropleiding in kwestie. De proef is verplicht voor de opleidingen burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, diergeneeskunde en industrieel ingenieur.

Aan de twee deelnamesessies, op 5 juli en 13 augustus, deden dit jaar 5.171 studiekiezers mee voor een van de 22 deelnemende wetenschappelijke opleidingen. In 2020 waren het er 4.120. De stijging valt grotendeels te verklaren door het verplicht maken van de ijkingstoets voor industriële wetenschappen, waar met 1.629 studiekiezers bijna drie keer meer deelnemers waren.

Voor de niet-verplichte ijkingstoetsen waren er dan weer minder deelnemers. “Vorig jaar waren door de coronacrisis alle ijkingstoetsen online”, zegt onderwijsbegeleider Tinne De Laet van KU Leuven. “Nu moesten de studenten weer fysiek naar een campus komen, wat de drempel misschien wat heeft verhoogd.”

Opvallend is dat de verplichte ijkingstoetsen voor de opleidingen burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect en diergeneeskunde lagere scores noteerden dan de voorbije jaren. Zo slaagde voor de toets burgerlijk ingenieur slechts 37 procent van de deelnemers.

“Normaal gezien mikken we op een slaagpercentage tussen 50 en 60 procent en halen we dat ook”, zegt De Laet. “Daar kunnen verschillende verklaringen voor bedacht worden. Zo is er altijd een schommeling in de moeilijkheid van de vragen mogelijk. Door de coronamaatregelen mocht de toets daarnaast slechts drie in plaats van vier uur duren. Minder vragen kan zorgen voor grotere schommelingen.”

De coronacrisis kan ook op andere manieren een impact hebben gehad, denkt De Laet. “Door het moeilijke jaar waren kandidaten misschien minder gemotiveerd om zich goed voor te bereiden op de toets. Ook de startcompetenties van de deelnemers kunnen lager liggen, omdat de scholen het afgelopen jaar een aantal keer dicht moesten.”

Wie niet slaagt voor de ijkingstoets, krijgt niet automatisch de raad om niet aan de opleiding te beginnen. “Elke deelnemer krijgt genuanceerde feedback, waarin staat dat hij of zij ook rekening moet houden met andere adviezen. Wie bijvoorbeeld goede resultaten haalde in het secundair onderwijs en een positief advies kreeg van de klassenraad, maar slechter scoorde op de ijkingstoets, kan wel geschikt zijn voor een bepaalde studierichting. We geven dan het advies om bepaalde zaken bij te spijkeren of deel te nemen aan een zomercursus.”

Uit de resultaten blijkt alvast dat de gevorderde wiskundige kennis en vaardigheden bij vele studiekiezers nog kan versterkt worden. Naast de individuele feedback zullen de opleidingen aan de Vlaamse universiteiten en de commissies binnen de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) aan het werk gaan met een interpretatie van deze resultaten om gepaste oplossingen te bieden.