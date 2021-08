Grote Prijs voor Opvoeding, goed voor 60.000 euro, voor oprichters CKG Kapoentje Oostende

Oostende - Lies en Patrick Chromiak-Blondé, de oprichters en trekkers van CKG Kapoentje in Oostende, dat uitgroeide tot een ruime aanbieder van gezinsondersteunende diensten, krijgen de Grote Prijs voor Opvoeding. Dat meldt de Koning Boudewijnstichting donderdag. Aan de prijs is 60.000 euro verbonden.

Het Fonds Filson Steers Mariman, opgericht binnen de Koning Boudewijnstichting naar aanleiding van een legaat, bekroont een persoon die zijn of haar leven in het teken stelt van “de opvoeding van kinderen of jongeren”. Het Fonds reikt om de twee jaar 60.000 euro uit aan één laureaat.

Lies Chromiak en Patrick Blondé zijn al 35 jaar toegewijd aan (jonge) kinderen en hun vaak kwetsbare ouders. Het begon in 2001 met het gezinsvervangend tehuis Kapoentje in Oostende, dat een Centrum voor Kind en Gezinsondersteuning werd. In Kapoentje kunnen kinderen terecht als er sprake is van intrafamiliaal geweld, een plots overlijden of een vechtscheiding. Vanuit het centrum groeiden met regelmaat nieuwe initiatieven, waarbij zo veel mogelijk het hele gezin wordt ondersteund.

In 2003 startte Kinfo, een van de eerste Vlaamse opvoedingswinkels, later volgden onder meer ‘t Verschil, waar ouders samen met hun kinderen residentieel werden opgevangen en dat uitgroeide tot een uniek traject van gezinsondersteuning. Het sociaal vakantiecentrum De Repoo, waar kwetsbare jongeren op vakantie kunnen, en het Ontmoetingshuis dat zijn tijd vooruit was. In 2014 lanceerde het koppel de oudercrèche D’n Opvang, een sociaal-inclusieve kinderopvang waar kwetsbare ouders opgeleid worden tot kinderbegeleider en zelf kinderen opvangen.

Volgens de expertenjury van het Fonds is “de impact op thema’s als participatie, toegankelijkheid én armoedebestrijding groot. Lies en Patrick belichamen emancipatorisch en participatief werken. Aan het einde van hun carrière zetten ze zich nog dagelijks in om hun visie op gezinnen en sociaal ondernemerschap door te geven aan medewerkers”, klinkt het.

De prijs wordt op vrijdag 17 september uitgereikt in Oostende.