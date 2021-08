Straks ook warenhuizen van Amazon?

Internetgigant Amazon zou verschillende grootwarenhuizen willen openen in de Verenigde Staten. Dat schrijft althans de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal, op basis van bronnen binnen het bedrijf. Amazon, dat al kleinere fysieke winkels uitbaat, wilde het bericht niet bevestigen.

De eerste grootwarenhuizen zouden er komen in Ohio en in Californië, aldus de WSJ. Het gaat om winkels met een oppervlakte van ongeveer 3.000 vierkante meter, wat naar Amerikaanse normen tamelijk bescheiden is.

Amazon zou er eigen producten te koop aanbieden, van kleding tot elektronica en meubels. Maar ook andere grote merken zouden er aanwezig zijn.

Amazon heeft al fysieke winkels in de VS, zoals de Amazon Books en 4-Star-winkels. Daarnaast kocht de internetgigant enkele jaren geleden ook Whole Foods op. In Seattle kwam enkele jaren geleden de eerste “Amazon Go”, een soort van kruidenierszaak zonder kassa, waar de boodschappen online worden afgerekend. In maart van dit jaar kwam een gelijkaardige winkel in Londen.

Maar daarnaast blijft ook de online-activiteit het beter doen dan ooit, met een omzetstijging van 27 procent in het tweede kwartaal tot bijna 90 miljard dollar.