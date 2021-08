45 procent negeert test-verplichting, Brusselse burgemeesters willen beter kunnen controleren

Brussel - Verschillende Brusselse burgemeesters willen de naleving van de quarantaineverplichting beter kunnen controleren. Het wettelijk kader van de hoofdstad staat een dergelijke controle op dit moment niet toe, en dat in tegenstelling tot de andere gewesten, zei voorzitter van de Conferentie van Brusselse Burgemeesters, Vincent De Wolf (MR), na een regionale veiligheidsraad.

Brussel heeft momenteel voor corona een incidentie van 455 gevallen per 100.000 inwoners. Die stijging kan grotendeels worden verklaard door de terugkeer van vakantie en een te lage vaccinatiegraad. Tot nu toe testte 37 procent van de reizigers positief ten opzichte van het totaal aantal gevallen voor de hoofdstad, geeft de burgemeester van Etterbeek aan in een persbericht.

In die context is het toezicht op de naleving van test- en quarantaineverplichtingen bijzonder belangrijk, voegt hij eraan toe. De politie kan via wijkagenten nu al de testplicht controleren voor niet-gevaccineerde personen die terugkeren uit de rode zone. De resultaten zijn volgens hem overtuigend. In de politiezone Montgomery (Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe) werd 85 procent van de reizigers gecontroleerd die bij terugkeer uit het buitenland een Passenger Locator Form (PLF) hadden ingevuld. Vijfenveertig procent had zich niet laten testen.

De Brusselse politie heeft echter niet de middelen om de verplichting om in quarantaine te blijven, te controleren. De benodigde gegevens worden niet aan hen doorgegeven. Het punt werd kwam donderdag aan bod op de gewestelijke veiligheidsraad (dat zijn de 19 burgemeesters, het parket, de korpschefs van de politiezones, de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de Brusselse regering).

“Nu slechts één op de twee Brusselaars gevaccineerd is, is het dringend en noodzakelijk dat de samenwerkingsprotocollen tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de gemeenten en de politiezones evolueren in de richting van een effectieve controle van quarantaine- en isolatieverplichting door de politiediensten. Anders kan de gezondheidssituatie in het Brussels Gewest alleen maar verslechteren”, benadrukte De Wolf.

Brusselse minister van Gezondheid, Alain Maron (Ecolo), heeft laten weten dat hij daarvoor “open staat”, zegt De Wolf. Die vreest echter vreest dat een eventuele wijziging van de Brusselse ordonnanties te laat zal komen.