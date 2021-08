Marieke Blomme breekt record: kustlijn in 18 uur en 45 minuten afgezwommen

Marieke Blomme is in de nacht van woensdag op donderdag met glans in haar doelen geslaagd: niet alleen werd ze de eerste vrouw die de hele Belgische kustlijn afzwom, ze deed dat ook in een recordtijd van 18 uur en 45 minuten.

Woensdagochtend startte Marieke Blomme om 7.11 uur vanuit De Panne. Het was de bedoeling om na een tocht van 18 uur de Nederlandse grens te bereiken in Knokke-Heist. Daarmee zou ze sneller doen dan haar voorganger Matthieu Bonne in september 2020. De Bredenaar, bekend van het Eén-programma Kamp Waes, legde de 67 kilometer toen af in ruim 23 uur.

Uiteindelijk kwam Marieke donderdagochtend rond 2 uur aan in Knokke-Heist, na zo’n 18 uur en 45 minuten gezwommen te hebben. Daarmee heeft ze het record van Bonne dus ruimschoots gebroken.