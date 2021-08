Marc Brys na drie op twaalf: “Mes op de keel? Waar hebben jullie het over?”

OHL heeft zijn seizoensstart met drie op twaalf gemist. Thuis tegen Eupen zaterdag kan er maar beter gewonnen worden om wat druk van de ketel te halen, al relativeert Marc Brys die druk. “Ik zou niet weten waarom er hier sprake zou zijn van paniek”, klinkt het.

Na drie gelijke spelen op de eerste drie speeldagen kon je nog zeggen dat het allen kanten op kon met OHL, maar nu daar de 4-0 oplawaai in Genk is bijgekomen, mogen we toch spreken van een mindere seizoensstart. De Leuvenaars moeten het stellen met een zeventiende plaats. “Aangenaam is dat niet en we willen daar zo snel mogelijk weg, maar het is ook maar wat het is”, relativeert coach Marc Brys. “Ik zou niet weten waarom er hier sprake zou zijn van paniek.”

In zijn eerste twee thuiswedstrijden boekte OHL gelijkspelletjes tegen Zulte Waregem en Charleroi. De fans – voor het eerst terug massaal op post- verwachten zaterdagen tegen Eupen een overwinning. Dat mogen ze ook verwachten van een club die op top acht mikt. Al probeert Brys de druk wel af te houden. “Het mes op de keel? Komaan, waar hebben jullie het over? Wat hadden jullie nu gedacht? Dat wij kampioen gingen spelen?”, klinkt het. “We zijn ocharme vier wedstrijden ver. Het is wél zo dat je met gelijke spelen niks opschiet, dus we gaan zaterdag enkel en alleen voor de drie punten.”

Tegen Eupen wil Brys dus absoluut zijn eerste overwinning van het seizoen op zak steken, maar eenvoudig wordt dat niet. De Panda’s zijn niet voor niets vierde. “Ze doen het heel goed. Van de Spaanse stijl is daar niks meer te merken”, analyseert de OHL-coach. “Er is weinig ruimte voor frivoliteit en alles is er heel helder nu. Het is een solide ploeg.”

Brys wacht ondertussen nog altijd op de nodige versterking en wil daarbij geen overhaaste of ondoordachte keuzes maken, zelfs al dringt de tijd. Op elf dagen van het sluiten van de transfermarkt moeten er nog altijd een vijftal spelers bijkomen aan Den Dreef. “We zijn met heel veel dossiers bezig, maar moeten selectief en streng blijven. Een target waarbij er geen overduidelijke meerwaarde aanwezig is, laten we beter vallen”, besluit hij.