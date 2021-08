Jürgen Klopp reageert op homofoob supporterslied van Liverpool: “Laten we iets anders zingen”

De Premier League begon uitstekend voor Liverpool, want er werd meteen met 0-3 gewonnen op het veld van promovendus Norwich. Toch was niet alles positief: supporters van Liverpool zongen immers een homofoob lied.

“Chelsea rent boys”, is wat de supporters van Liverpool zaterdag zongen. Hiermee verwezen ze naar Billy Gilmour van Norwich City, die gehuurd wordt van Chelsea. De term ‘rent boys’ wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar mannelijke sekswerkers, die seks hebben met andere mannen.

“In Liverpool hebben we misschien wel de mooiste supportersliedjes van de wereld”, zegt Liverpool-coach Jürgen Klopp, die het lied liever kwijt dan rijk is. “Het is echt onnodig. Door dit lied voelen sommigen zich niet goed, dus ik zou zeggen: laten we gewoon iets anders zingen. Vaak begrijpen we de schade zelf niet van zulke acties. Het heeft ook een impact op onze eigen aanhang, dus ik hoop dat we vanaf nu kunnen besluiten dat dit niet meer ons lied is.”

Dat we in een tijdperk leven waarin homofoob gedrag niet thuishoort, weet ook de 54-jarige coach. “We leven in een tijd waarin we al veel geleerd hebben. Ik ben nu 54 jaar, en 34 jaar geleden riepen we nog dingen waar we absoluut niet bij stilstonden. Gelukkig hebben we al veel bijgeleerd. Zulke supportersliederen zijn echt tijdsverspilling, dus gelieve liever “You’ll never walk alone” te zingen, want daar krijgt iedereen kippenvel van”, is Klopp duidelijk.