Premier De Croo reageert voor het eerst op crisis Afghanistan: “Eerste prioriteit is risico’s ter plaatse zo klein mogelijk houden”

Volgens premier Alexander De Croo is het de eerste prioriteit om de risico’s van de evacuatiemissie uit Afghanistan zo klein mogelijk te houden, ook voor de Belgische militairen en diplomaten ter plaatse. Dat zegt hij in een interview aan de VRT. Maar ons land wil er wel alles aan doen om Belgen en andere rechthebbenden in veiligheid te brengen, benadrukt de premier.

Premier Alexander De Croo reageerde donderdagmiddag voor het eerst voor de camera’s op de chaotische situatie in de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Duizenden buitenlanders en Afghanen proberen daar sinds enkele dagen het land te verlaten nu de radicaalislamitische taliban er de macht hebben gegrepen. Verschillende westerse landen voeren al enkele dagen evacuatiemissies uit, morgen/vrijdag kunnen ook de Belgische defensievliegtuigen allicht de eerste passagiers evacueren.

Foto: BART DEWAELE

Ons land is volgens De Croo alvast niet te laat in gang geschoten. “De situatie is extreem gevaarlijk en chaotisch ter plaatse”, zei hij. “Onze eerste prioriteit is de risico’s zo klein mogelijk houden, ook voor onze militairen en diplomaten ter plaatse. Dan moet je dat zeer goed kunnen plannen, en moet het zeer duidelijk zijn wie we willen repatriëren.” Daarnaast wil de premier absoluut vermijden dat de toestellen van Defensie leeg of halfleeg moeten terugkeren, wat Nederland en Duitsland eerder deze week al meemaakten.

De Croo benadrukte ook dat België al erg lang een negatief reisadvies aanhoudt voor Afghanistan, en dat Buitenlandse Zaken op 7 augustus nog gevraagd heeft om het land te verlaten. “Een groep mensen heeft dat niet gedaan. We doen er alles aan om hen in veiligheid te brengen, maar dat er risico’s waren, was duidelijk voor iedereen”, zei hij.

Vluchtelingen opvangen

De Belgische toestellen - twee C-130’s - zullen volgens de premier morgen, overmorgen en wellicht ook nog in de dagen erna “meerdere vluchten” uitvoeren vanuit Kaboel. Hoeveel mensen ons land precies zal kunnen weghalen is onduidelijk, zeker omdat wie in aanmerking komt voor evacuatie zelf op de internationale luchthaven van Kaboel moet zien te geraken, voorbij de controleposten van de taliban. Het Belgische leger kan die mensen niet zelf naar de luchthaven begeleiden, benadrukte De Croo. “Een land als België heeft niet de capaciteit om met ‘boots on the ground’ extracties te gaan doen. Laten we kijken hoe de zaken verlopen bij de eerste vluchten en desnoods kijken hoe we ons op internationaal niveau kunnen organiseren.”

De premier wil wel proberen om vanuit België op de situatie in Afghanistan te wegen, in Europees verband. “We kunnen de taliban niet zomaar in de armen drijven van Rusland en China. Op Europees niveau moeten er communicatielijnen gelegd worden, in ieder geval op korte termijn zodat we mensen maximaal in veiligheid kunnen brengen.” Europa moet ook duidelijk maken dat het garanties wenst voor de bescherming van minderheden en vrouwen, zei De Croo.

De EU moet voor De Croo tot slot ook een rol spelen in de opvang van Afghaanse vluchtelingen. De Duitse bondskanselier Angela Merkel gaf eerder al aan dat Duitsland tot 10.000 mensen zal opvangen. Volgens de premier moeten er Europese afspraken komen, zodat ieder land een inspanning doet. “Ik sta open voor een gerichte inspanning op Europees niveau voor mensen die recht hebben op asiel, maar dan moet iedereen zijn deel van het werk doen.”