Nog geen Lionel Messi vrijdag tegen Brest, ook Neymar niet van de partij

De supporters van PSG zullen nog even moeten wachten om hun nieuwe wereldster in actie te zien. De Argentijn werd nog niet in de selectie opgenomen voor de wedstrijd tegen Brest vrijdagavond, hetzelfde kan gezegd worden over Neymar.

Acht dagen na zijn aankomst in Parijs is Lionel Messi nog niet klaar om mee te reizen naar Brest. Het is dus nog even wachten op het debuut van de kleine Argentijn. Gianluigi Donnarumma maakt wel de verplaatsing, de kans zit er dus dik in dat hij wel zijn debuut mag maken bij de negenvoudige Franse kampioen.