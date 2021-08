Huis van Nederlandse journalist bekogeld met molotovcocktails

In Nederland is opnieuw een aanslag gepleegd op een journalist. In de nacht van woensdag op donderdag werden molotovcocktails gegooid in het huis van de hoofdredacteur van de nieuwssite Sikkom. De Groningse Willem Groeneveld en zijn vriendin slaagden erin om de brand te blussen en zijn ongedeerd. Het motief voor de aanslag is nog ongekend. Groeneveld is een stadsblogger die de wanpraktijken van woningverhuurders aan de kaak stelt. Mogelijk heeft de aanslag iets met dat dossier te maken.

Het is niet de eerste keer dat Groeneveld het slachtoffer is van een aanslag. In 2019 werden zijn ruiten ingegooid nadat een boze ondernemer na een reeks kritische artikels het adres van de journalist online had gezet.

Thomas Bruning, de algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, noemt het incident “weer een aanslag op de Nederlandse journalistiek”, verwijzend naar de moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. De Vries. “Het is van cruciaal belang dat Willem zich nu beschermd voelt en dat de politie alles in het werk stelt om de laffe daders snel op te sporen en te vervolgen. Het moet duidelijk zijn dat dit niet wordt getolereerd in Nederland.”