OVERZICHT EUROPEES VOETBAL. AS Roma klopt Trabzonspor, Galatasaray niet voorbij Randers

Naast de drie wedstrijden van de Belgische ploegen, stond er donderdagavond nog heel wat voetbal op het programma. Ontdek hier de opvallendste resultaten.

EUROPA LEAGUE.

Randers - Galatasaray: 1-1

Galatasaray heeft zijn heenwedstrijd op het veld van het Deense Randers niet kunnen winnen. Na 26 minuten kwamen de Turken nochtans op voorsprong via Akturkoglu, maar Lauenborg bracht de bordjes al vroeg in de tweede helft op gelijke hoogte.

Slavia Praag - Legia Warschau: 2-2

Ook Slavia Praag, met Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) in de basis, kon zijn heenwedstrijd niet winnen na een spectaculaire eerste helft. De thuisploeg kwam twee keer op voorsprong via Bah en Masopust, maar Emreli en Juranovic maakten telkens gelijk namens de Polen.

CONFERENCE LEAGUE.

KuPS - Union Berlijn: 0-4

Het Duitse Union Berlijn kende geen problemen met het Finse KuPS. Taiwo Awoniyi (ex-Gent en ex-Moeskroen) nam twee goals voor zijn rekening, Kruse en Voglsammer pikten ook hun doelpuntjes mee.

Basel - Hammarby: 3-1

Basel is er in extremis in geslaagd om zijn heenwedstrijd tegen het Zweedse Hammarby te winnen. Het leek af te stevenen op een 1-1 gelijkspel na doelpunten van Arthur en Khalili, maar in het slot wisten de Zwitsers nog afstand te nemen dankzij opnieuw twee doelpunten van Arthur, die zijn hattrick vanop de stip vervolledigde.

Trabzonspor - AS Roma: 1-2

Ook AS Roma heeft er een geslaagde Europese avond opzitten. In de 55ste minuut opende Pellegrini de score voor de Italianen, maar Cornelius schoot Trabzonspor 10 minuten later alweer langszij. Uiteindelijk wist AS Roma toch te winnen dankzij een doelpunt van Shomurodov in de 81ste minuut.