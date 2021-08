REACTIES. Van Crombrugge heeft “vertrouwen” voor volgende week, Benito Raman baalt: “We moeten hier altijd winnen”

Anderlecht en Vitesse speelden 3-3 gelijk na een spectaculaire partij. Achteraf was er teleurstelling bij Anderlecht, maar ook hoop. “Het is echt jammer dat we afsluiten met een anticlimax, maar we gaan vol vertrouwen naar Arnhem”, aldus Hendrik Van Crombrugge.

Hendrik Van Crombrugge slikte donderdagavond drie doelpunten, al waren die wel te vermijden. “Er zat veel meer in vandaag. We zaten goed in de wedstrijd en er was geen vuiltje aan de lucht. Plots valt dat knappe doelpunt uit de lucht van Vitesse. In de tweede helft pakken we ook een heel snel tegendoelpunt en daardoor kregen ze vertrouwen. Doelpunt 2 en 3 hebben we te gemakkelijk weggegeven. We geven te snel doelpunten weg, zeker als je uit de kleedkamers komt met een goed gevoel en je krijgt meteen een opdoffer, is dat moeilijk. Dat is zeker een werkpunt, om scherper uit kleedkamers te komen.”

Toch is er voorlopig geen reden tot paniek. “Deze wedstrijd had alles: spektakel en goed ritme op en af. Het is jammer dat we afsluiten met een anticlimax, maar ik denk dat we alle redenen hebben om met veel vertrouwen naar Arnhem af te zakken.

Benito Raman: Gelukkig telt de uitdoelpuntenregel niet meer

“Het was een heel gekke wedstrijd, het is spijtig dat we niet wonnen”, oordeelt Benito Raman. “In de laatste minuten konden we uiteindelijk zelfs nog winnen, maar we hebben niet verloren en gelukkig tellen uitdoelpunten niet meer dubbel. We moesten hier altijd winnen, maar we speelden wel tegen een hele goede ploeg.”

De tegentreffer na de rust was een opdoffer. “Direct die tweede tegenkrijgen is moeilijk. We hebben daarna niet meer de druk kunnen zetten die we wilden zetten. Het is nu zo, we hebben niet verloren en dat is het belangrijkste. We moeten kijken hoe we kunnen verbeteren, en in Arnhem moeten we winnen.”

Anderlecht speelt dit weekend niet tegen Gent, zodat beiden zich optimaal kunnen voorbereiden op de terugwedstrijd. “Ik ben blij dat we een normale week hebben nu en dat we niet weer om de drie dagen een wedstrijd moeten spelen. We hebben nog altijd een kans om daar te winnen, en daar gaan we alles aan doen.”