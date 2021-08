EK-winnaar Emerson Palmieri (Chelsea) uitgeleend aan Lyon

De Italiaanse international Emerson Palmieri word door het Engelse Chelsea uitgeleend aan Lyon. Dat deelde de Franse club van Jason Denayer donderdag mee.

Chelsea nam de 27-jarige linksachter van Braziliaanse origine n 2018 voor 20 miljoen euro over van AS Roma. Lyon betaalt 500.000 euro voor de huurovereenkomst, een bedrag dat via een bonussysteem met hetzelfde bedrag kan oplopen. Bovendien heeft Lyon een aankoopoptie.

Met Chelsea won Emerson de Champions League en de Europese Super Cup in 2021. In 2019 pakte hij ook de Europa League, in 2018 de Engelse beker.

Voor hij naar Europa kwam speelde Emerson Palmieri dos Santos bij de jeugdelftallen van Brazilië, tijdens zijn opleidingjaren bij FC Santos. Daarna werd hij eerst uitgeleend aan Palermo (Italië, 2014-2015), daarna AS Roma (2015-2016). In 2016 betaalden de Romeinen twee miljoen euro voor Emerson.

Nadat hij in 2017 de Italiaanse nationaleit verkreeg, speelde Emerson 19 keer voor het Italiaanse nationale elftal. Op het EK 2020 werd hij kampioen met de Azzuri. Zo speelde hij ook als vervanger van de geblesseerde Leonardo Spinazzola de kwartfinale tegen België.

Zondag kan Emerson Palmieri zijn debuut maken voor OL op de derde speeldag van de Franse competitie tegen Clermont.