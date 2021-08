Moshpit rond koffietijd? Check. Drankverbruik? Op niveau: alle remmen los op Pukkelpop Kwartier

Het is er dan toch een beetje van gekomen: met Pukkelpop Kwartier ging gisteren een lightversie van Pukkelpop van start in Hasselt. De 1.500 bezoekers sijpelden de hele dag druppelsgewijs binnen, waardoor er geen wachtrijen waren om aan te tonen dat je een Covid Safe Ticket had. Eenmaal binnen, konden festivalgangers wel niet meer naar buiten gaan. In de bubbel blijven, was de opdracht. Geen probleem, want al snel werd duidelijk dat alle remmen los mochten. Moshpit rond koffietijd? Check. Drankverbruik? Op niveau.

De line-up van dag één bediende wie wilde feesten dan ook op hun wenken, met als headliners The Opposites en Zwangere Guy. “Het rare is dat het hier voelt alsof er niks gebeurd is. Geen mondmasker dragen, elkaar aanraken… Het voelt meteen weer heel gewoon”, was bij de vrolijke festivalgangers te horen.