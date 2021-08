Beruchte truitjes zonder logo slaan voor het eerst toe: speler van Fenerbahçe is helemaal het noorden kwijt bij viering

Fenerbahçe won donderdag zijn heenwedstrijd in de voorronde van de Europa League tegen HJK Helsinki. De Turkse topclub was met 1-0 te sterk voor de Finnen. Doelpuntenmaker van dienst was Muhammed Gümüskaya.

Maar dat alles is vooral voor de statistieken. De 20-jarige middenvelder zorgde namelijk voor een viraal beeld tijdens zijn viering. Fenerbahçe speelde namelijk voor het eerst in het nieuwe derde shirt van kledingsponsor PUMA. Daar vloeide deze week al heel wat inkt over want de shirts hebben geen logo meer op de borst van de spelers.

En bij de Turken was het meteen van dat. Gümüşkaya wilde zijn doelpunt vieren door het embleem van Fenerbahçe te kussen, maar… hij vond het niet. Logisch, natuurlijk. Het zorgde voor onvergetelijke beelden van een verbouwereerde voetballer.